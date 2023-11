Número de empresas abertas em Cachoeiro no ano de 2023 impressiona

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro, coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), registrou a criação de 3.075 empresas entre janeiro e setembro de 2023. Com isso, o município conta, atualmente, com 25.124 empreendimentos ativos.

Os setores que mais recorrem ao processo de abertura de empresas são o de serviços, comércio e alimentos, com, respectivamente, 10.968, 5.693 e 3.372 CNPJ’s ativos, respectivamente.

Nos últimos três anos, mesmo com as dificuldades econômicas impostas pela pandemia do coronavírus, Cachoeiro registrou a abertura de mais de 12 mil novas empresas, um desempenho melhor que a do período anterior à situação de emergência em saúde.

De acordo com Antônio Carlos Valente, secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, a boa performance do município na geração de novas empresas é fruto do incentivo à formalização de microempreendedores individuais (MEI), por meio de iniciativas da Sala do Empreendedor, além da dispensa de licenças para abertura e funcionamento de mais de 500 tipos de atividade.

Valente também destaca a maior facilidade para abrir um negócio na cidade. Medidas de desburocratização adotadas pela Prefeitura possibilitaram, entre outros avanços, a redução do tempo médio para abertura de empresas, que hoje pode ser efetivada no mesmo dia.

“A crescente abertura de novas empresas em Cachoeiro é um indicador do sucesso de nossos esforços. Nossa abordagem de apoio à formalização de microempreendedores individuais (MEI) e a simplificação do processo de abertura de empresas está permitindo o fortalecimento do ambiente de negócios no município, e a Sala do Empreendedor tem um papel fundamental nesse processo”, afirma o secretário.

“Estamos comprometidos em construir um município que apoie, cada vez mais, o surgimento de novos negócios. Nossa gestão tem trabalhado para eliminar trâmites burocráticos e acelerar o processo de abertura de empresas, o que impacta, diretamente, na geração de empregos e na economia de Cachoeiro”, destaca o prefeito em exercício Ruy Guedes