O que abre e o que fecha no feriado de Proclamação da República

Nesta quarta-feira (15), é feriado nacional do Dia da Proclamação da República. Mas, em Cachoeiro de Itapemirim, os serviços essenciais estão garantidos, pois a prefeitura preparou atendimento especial para a data. Os demais setores, considerados não essenciais, param na quarta (15) e retomam o expediente normal na quinta-feira (16).

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento continuarão funcionando 24h. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu permanecerão fechadas nesta quarta (15).

Limpeza e cemitério

Na limpeza pública, a coleta de lixo funcionará normalmente. Nos cemitérios, o atendimento será realizado das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes).

A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Feiras

No feriado da quarta-feira (15), a feira em frente à Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha) vai acontecer normalmente. Já a Feira Livre da Agricultura Familiar, também conhecida como Feira do Servidor, não será realizada.

Centros Culturais

A Casa de Cultura Roberto Carlos abrirá, das 9h às 15h, durante o feriado. Os demais centros culturais permanecerão fechados.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registar solicitações de serviços, dúvidas e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Todos Juntos”. Outra opção é a página www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

Ônibus

Na quarta (15), os ônibus funcionam com horário de domingos.