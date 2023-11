Obras na rua Etelvina Vivacqua: confira rotas alternativas de trânsito

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que, devido ao início das obras de macrodrenagem na Rua Etelvina Vivácqua, os condutores de veículos deverão buscar rotas alternativas para melhor trafegabilidade naquela região.

Primeiramente, a gestão municipal ressalta que as obras em andamento na rua Etelvina Vivácqua somente impossibilitam o acesso à Linha Vermelha, ou seja, somente altera a rotina daqueles que usam a via para dirigir-se à Linha Vermelha ou para acessar ao bairro Zumbi, mantendo-se inalterado para os demais acessos e regiões.

Os veículos poderão circular pelas ruas: Nelson Boreli (por trás da Praça do Rotary até a Av. Jones dos Santos Neves), Mileto Louzada, José Dias Lobato, Joaquim Caiado e São Miguel que pode ser acessada pela Av. Aristides Campos, em frente à Casa da Borracha.

Outra importante rota a ser considerada é a utilização da Av. Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão) que apresenta maior fluidez de tráfego, em substituição da Av. Jones dos Santos Neves e da Linha Vermelha, que apresentam um fluxo mais intenso de veículos.

O avanço dos serviços e as implicações no trânsito podem ser acompanhados no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/obrascachoeiro).

Na página, que é atualizada conforme os trabalhos avançam, a população pode consultar a situação em cada frente de obras e consultar vias alternativas àquelas que estão interditadas.