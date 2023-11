Pan-americano de Va’a’ 2023: Vitória será palco de competição internacional

Entre os dias 21 e 25 de novembro, a capital do Espírito Santo, que é dona de belas paisagens, será palco do III Campeonato Pan-americano de Va’a’ 2023, que ocorre na praia da Curva da Jurema.

Participam da competição atletas representantes do Brasil, Chile, Rapa Nui, Peru, Argentina, Guiana Francesa e Panamá.

Pela primeira vez Vitória foi contemplada para receber os atletas de diferentes países e proporcionar uma competição memorável de canoa havaiana. Nesta terça-feira (21), acontece a cerimônia de abertura, na mesma arena em que os atletas vão dar a largada na quarta-feira (22), pela manhã.

Vitória tornou-se o local perfeito para sediar a competição, com aeroporto próximo a arena, restaurantes e quiosques rodeando a Curva da Jurema, além de ter a opção do maior shopping center da cidade. Os atletas terão também as mais diversas opções de hospedagens e muitos pontos turísticos prontos para recebê-los.

“O evento não apenas celebra a excelência atlética, mas também ressalta a cultura e a beleza natural que nossa região tem. É uma honra receber atletas talentosos de vários países, promovendo o esporte e incentivando o espírito de competição. É uma enorme felicidade ter nossa cidade sediando um campeonato tão grandioso como esse, sem dúvidas será marcante”, disse o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Rodrigo Ronchi.

O Pan-americano terá atletas juniores, com idade mínima de 11 anos, além de competidores de até 70 anos de idade. As distâncias a serem percorridas pelos atletas vão de 12 a 24km e a primeira largada está prevista para às 7h30 do dia 22, quarta-feira.

Representação capixaba

Para incendiar a competição, um time de capixabas de peso entra nas águas para competir o Pan-americano.

Ulisses Celante, Gabriel Guerriere, Fabrício Rodrigues, Rafael Bonicen, Alexandre Braga e Rafael Teixeira são os nomes que farão história nos próximos dias.

O time 100% capixaba foi formado por remadores que se destacaram em provas no estado. No campeonato brasileiro de longa distância, eles conquistaram a vaga para o Pan, que começa amanhã (22).

“É muito gratificante disputar uma competição internacional dentro da nossa casa. Treinamos muito para conseguir as convocações e estar nesta competição.

A energia está muito boa. A equipe está unida, e vamos dar o nosso melhor”, disse um dos membros, Rafael Bonicen.

Além desta competição, eles já possuem viagem marcada para o Havaí, para o Mundial de Canoa Havaiana em 2024.

Segundo Rafael Bonicen, a canoa havaiana, na cultura polinésia, é mais do que um esporte. Ela faz parte da história e da cultura da civilização. Nas competições, este lado cultural é muito exaltado.

Na noite desta terça-feira (21), na cerimônia de abertura, haverá apresentações que enaltecem a cultura.

“Desde a semana passada os competidores dos outros países já estão em Vitória, treinando com a gente na Praia da Curva da Jurema, fazendo um intercâmbio cultural e esportivo muito legal. A energia da competição com certeza vai marcar nossa cidade nesta semana”, concluiu o atleta.

A equipe carrega o diferencial de ter seu uniforme autoral, desenhado e pensado por um dos atletas, o Rafael Teixeira.

III Campeonato Pan-americano de Va’a’ 2023

21 a 25 de novembro

21 de novembro (abertura)

Local: Curva da Jurema, Vitória.