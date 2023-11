Parques de Vitória estarão abertos no feriado da Proclamação da República

Locais perfeitos para repousar à sombra de árvores, sendo algumas delas frutíferas. Os parques urbanos e naturais da capital são uma ótima opção para se refrescar do calor intenso que tem feito nesses dias, ter contato com a natureza e ou para passar o dia com amigos, em família ou mesmo sozinho em momentos de lazer.

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, os parques urbanos da capital, como a Pedra da Cebola, Moscoso e Horto de Maruípe, funcionarão normalmente das 5h às 22 horas. Já os naturais, como a Gruta da Onça, a Fonte Grande e a Reserva Mata Paludosa (antiga Fazendinha), das 8h às 17 horas.

Nos demais dias da semana, como na quinta e na sexta-feira, pós-feriado, incluindo o sábado e o domingo, ficam também abertos nos mesmos horários. Apenas às segundas-feiras, rotineiramente, é que acontece o trabalho de manutenção.

“Essa medida oferece melhores condições de lazer para a população e demonstra o cuidado da atual gestão em disponibilizar uma parte de nosso patrimônio ambiental para o uso das famílias, durante estas datas especiais”, diz o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Föeger.

Parques

Vitória possui parques urbanos, destinados a propiciar recreação, lazer, turismo, esporte, entre outras atividades. A cidade conta, ainda, com parques naturais (unidades de conservação), destinados a promover a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e recreação, como é o caso da Fonte Grande e da Gruta da Onça.

Confira a lista dos parques:

Parque Pedra da Cebola – Rua Vicente de Oliveira, na Mata da Praia, entrada para estacionamento de veículos, e pela rua Baptista Celestino (entrada de pedestres).

•Parque de Barreiros – Acesso pela Rodovia Serafim Derenzi ou pela Rua Mestre Ângelo, em São Cristóvão. Telefone: (27) 3382-6598 e 3345-1332.

•Parque Pianista Manolo Cabral – Antiga Chácara Paraíso. Acesso pela Rua Chapot Presvot, Praia do Canto ou pelas ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho. Telefone: (27) 3315-2754.

•Horto de Maruípe – Avenida Maruípe, Maruípe. Telefone: (27) 3382-6593.

•Parque Padre Alfonso Pastore – Parque aberto, formado por cinco praças entre as avenidas Nicolau Von Schilgen, Antônio Borges ou Construtor Davi Teixeira. Telefone: 3382-6539.

•Parque Moscoso – Avenida República, Centro. Telefones: (27) 3381-6819/3382-6568.

•Atlântica Parque – Parque aberto, na Avenida Dante Michelini, próximo ao Viaduto Araceli Crespo, em Jardim Camburi.

•Parque Barão de Monjardim – Acessos pelas ruas Engenheiro Alencar Araripe, no Bairro Santa Cecília; Flávio Abaurre, em Bairro de Lourdes; e José Francisco Bertholdo, no Bairro Santos Dumont.

•Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto – Acessos pelas ruas Monsenhor Raymundo Pereira Barros e Areobaldo Bandeira, no Bonfim.

•Parque Mangue Seco – Acessos pelas ruas Laury Tavares e Benedito Muniz, em Santa Martha.

•Parque Cultural Reserva Vitória – Parque aberto, possui área de lazer e circuito de obras de arte. Fica na Avenida Marília Scarton Coutinho, na Enseada do Suá, próximo ao acesso à Ilha do Boi.