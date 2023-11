Planeta Alegre: Jammil e Thiaguinho vão agitar a cidade em novembro

O público já está na expectativa da 2ª edição do Planeta Alegre, um dos eventos mais esperados do Sul do Espírito Santo. E pra quem gosta de um pagodinho, axé e funk, vai poder aproveitar o evento com grande estilo. Isso porque já está mais que confirmado os shows nacionais de Jammil e Thiaguinho.

Thiaguinho é um dos shows mais esperados. A primeira edição do Planeta Alegre aconteceu em 2013 e o cantor era uma das atrações, mas por motivos de saúde cancelou a presença, o que frustrou muitos fãs. Agora, neste ano, o pagodeiro volta com a garantia de agitar o público com os seus melhores hits, na sexta-feira (10).

O grande evento, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, já tem outras atrações confirmadas, como cantor Glauco, DJ Alan Massini, DJ Távia Ferman, Samba Mlk, DJ Neblina e DJ Tedson Sabino. Os ingressos já estão à venda no site Brasil Ticket.

Nesta edição do Planeta Alegre, o espaço será ainda maior. O evento acontecerá no parque de exposição de Alegre e contará com banheiros, praça de alimentação com três restaurantes e espaço totalmente coberto. A expectativa é de receber 10 mil pessoas e tornar este um evento anual.

SERVIÇOS:

Planeta Alegre 2023

Quando: Sexta (10) e sábado (11) de novembro

Horas: 21h30

Onde: Parque de Exposições Geraldo Santos – Alegre – ES

Ingressos: brasilticket.com.br

Classificação: 18 anos