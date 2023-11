PM prende homem e apreende drogas escondidas dentro de garrafa em Alegre

Na tarde da última sexta-feira (17), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 24 anos por realizar tráfico de drogas em Alegre. Com o detido, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão também apreenderam dinheiro, maconha e outros materiais.

Segundo informações da PM, durante o patrulhamento os militares receberam informações anônimas de que alguns indivíduos estariam comercializando entorpecentes na rua Pedro Martins, no município de Alegre.

Diante das informações os militares intensificaram o patrulhamento pelo bairro. Foi quando visualizaram quatro indivíduos com as características denunciadas. Durante a abordagem, os militares localizaram, dentro de uma garrafa, 11 buchas de maconha. Um dos suspeitos assumiu a propriedade do material entorpecente. Diante flagrante o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.