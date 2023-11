Polícia Civil prende suspeito de violentar a própria filha no ES

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), no início da tarde da última terça-feira (14), suspeito de ter violentado a própria filha. A prisão foi efetuada por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz. O investigado já tinha um mandado de prisão em aberto e foi detido na zona rural de João Neiva.

O homem foi preso na residência dele, um sítio, localizado na região da Lagoa do Limão, zona rural de João Neiva, limite com o município de Linhares

O detido foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva onde foi interrogado e em seguida encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça

