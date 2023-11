Policial aposentado reage a tentativa de assalto e mata dois suspeitos

Um policial militar reformado reagiu a uma tentativa de assalto e matou os dois suspeitos na tarde do último sábado (11). Ele trafegava com sua moto na companhia da mulher pela zona norte de São Paulo quando dois homens, que estavam em outra motocicleta, ficaram ao seu lado e anunciaram o assalto. O policial reagiu e disparou contra os suspeitos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o policial reformado tem 54 anos e trafegava pelo Acesso à Rodovia Fernão Dias, próximo à Ponte Presidente Dutra. Ainda de acordo com a SSP-SP, ele percebeu pelo retrovisor que a dupla se aproximava e, assim que emparelharam as motos, um deles apontou uma arma para o PM, anunciando o assalto. O policial aposentado, então, reagiu à abordagem e disparou contra os dois.

O socorro chegou a ser acionado, mas os dois suspeitos já estavam mortos. Segundo a polícia, a moto que eles utilizaram na tentativa de assalto havia sido roubada um dia antes. O veículo passou por perícia e foi devolvido ao dono.

As duas armas envolvidas no caso foram apreendidas e também irão passar por perícia. A investigação sobre a tentativa de assalto e a reação do PM aposentado está sendo feita pelo 19º DP (Vila Maria). O caso foi registrado como homicídio; roubo de veículo tentado e consumado; e excludente de ilicitude, por diferentes autores. A localização, apreensão e entrega da moto roubada foi conduzida pelo 73º DP (Jaçanã).

