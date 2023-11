Por ciúmes, homem mata outro a facada em Afonso Cláudio

Um homem de 26 anos, identificado como Rafael Andrade Rosa, foi morto a facadas no meio da rua em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (15). O acusado pelo crime, Hélio Vicente Batista, de 35 anos, foi preso na casa da mãe, enquanto tomava banho. Ele confessou o crime e disse que a motivação foi ciúmes, pois sabia que a vítima mantinha um relacionamento com sua ex-esposa.

A Polícia Militar recebeu informações de que havia um indivíduo caído em uma calçada do Centro de Afonso Cláudio, próximo a um bar. Após constarem o óbito, a Polícia Civil foi acionada e militares fizeram buscas na região.

As buscas terminaram na casa da mãe do acusado. A polícia bateu na porta quando ele estava no banho. No quintal da casa, policiais encontraram uma camisa e um capacete. O material estava escondido embaixo de algumas lajotas, e, segundo a PM, foi utilizado pelo homem no momento do crime. O suspeito ainda foi levado novamente ao local do crime, onde relatou ter escondido a faca utilizada para perfurar a vítima, mas o objeto não foi localizado.

Rafael, que possuía passagem pela polícia por suspeita de tráfico e posse de entorpecentes, morreu em uma calçada, do outro lado da rua onde foi esfaqueado. Hélio, também já cumpriu pena por homicídio, roubo, furto lesão corporal e ameaças.

Hélio foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante. O corpo do vítima Foi encaminhado ao Serviço Médico de Legal, também de Venda Nova, para posteriormente ser liberado para sepultamento. A Polícia Civil de Afonso Cláudio segue investigando o caso.