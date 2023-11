Prefeitura abre chamamento público para apoio a entidade ligada ao esporte

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim, abre nesta quarta-feira (1), chamamento público visando firmar parceria entre a administração municipal e uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com fins esportivos.

A OSC contemplada receberá a cessão um veículo frota leve, por um período de cinco anos, o qual deverá ser utilizado no apoio logístico da entidade vencedora do certame.

Para concorrer, a entidade esportiva deverá atender a todas as regras constantes no edital, e efetivar a entrega da documentação habilitatória na sede da Semesp, localizada na Rua Agildo Romério, 68-188, Bairro São Geraldo – Centro de Manutenção Urbana da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, entre os dias 1º e 30 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail [email protected]

