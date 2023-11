Projeto pedagógico de Cachoeiro fica entre os dez melhores do ES

O projeto “Empreender com as possibilidades”, elaborado por uma professora da escola municipal “São Vicente”, localizada no distrito de São Vicente, foi classificado entre as 10 melhores práticas pedagógicas do Espírito Santo, na categoria “Experiência Pedagógica”, do Programa Agrinho 2023.

A cerimônia de premiação foi realizada no Sesc de Aracruz, na última terça-feira (21), e contou com a participação de vários municípios do estado.

O “Empreender com as possibilidades” foi idealizado por meio de uma feira literária, realizada na unidade de ensino, na qual a professora, percebeu que uma estudante, público-alvo da educação especial, possuía habilidades manuais com crochê e a oportunizou de ensinar a prática para os outros estudantes da turma.

A estudante Eloá Dillem Guimarães, do 6º ano, que produzia artesanato como hobby, se interessou pelo assunto e buscou se aperfeiçoar no quesito “empreendedorismo”. Ela auxiliou os estudantes de sua turma e, na ocasião, a unidade de ensino realizou parceria com um restaurante da região para venda e souvenir das artes produzidas.

“Foi gratificante, pois o resultado transformou a vida de pessoas, fortaleceu a importância do empreendedorismo na vida do jovem do campo e, além disso, deu visibilidade ao potencial turístico da região de São Vicente”, explica a idealizadora do projeto, professora Gilmara Garcia.

“Parabenizamos a escola pela conquista merecida. O projeto, ‘Empreender com as possibilidades’ exemplifica o potencial transformador da educação. Esta conquista é um testemunho do compromisso contínuo com a inovação e a excelência na educação”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Programa Agrinho

O Programa Agrinho, desenvolvido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, leva uma proposta pedagógica baseada em uma visão complexa, na intertransdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa às escolas das redes pública e particular.

Prioriza criança e adolescente, transformando-os, pela educação, em agentes de melhoria das condições sociais e econômicas da família e da comunidade onde vivem.

No decorrer do programa, são abordados assuntos relativos a meio ambiente, ética, cidadania, saúde, empreendedorismo e trabalho e consumo. Em 2023, o Programa teve como tema “Criando conexões, fortalecendo o agro”.