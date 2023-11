Ranking coloca Abel Ferreira como melhor técnico no Brasil à frente de Diniz e Tite

A revista inglesa FourFourTwo elaborou nesta segunda-feira (6), um ranking dos 50 melhores técnicos da atualidade. A publicação colocou o catalão Pep Guardiola, do Manchester City, no topo da lista. Treinadores do futebol brasileiro foram mencionados, sendo que o português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi o considerado o melhor entre eles.

O comandante do Palmeiras foi alocado no ranking na 14ª posição, à frente de Fernando Diniz (22º), que acaba de ser campeão da Libertadores pelo Fluminense, e Tite (29º), do Flamengo. Diniz sucedeu Tite como treinador da seleção brasileira.

Abel Ferreira também é apontado como o melhor português da atualidade. O técnico do Palmeiras está uma posição acima de José Mourinho (15º), da Roma. Rúben Amorim (26º), do Sporting, e Sergio Conceição (37º), do Porto, estão na lista.

Além de Abel, Diniz e Tite, apenas mais um treinador na América do Sul foi citado no ranking: o argentino Martín Demichelis, do River Plate. Jorge Almirón, vice-campeão continental com o Boca Juniors, que pediu demissão do cargo após perder a final da Libertadores, não figura na lista.

Treinadores que têm feito sucesso com equipes menos poderosas foram lembrados pela revista e indicados como um dos 50 melhores. Roberto De Zerbi (Brighton – 8º), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen – 11º), Ange Postecoglou (Tottenham – 16º) e Míchel (Girona – 24º) são muito elogiados pelos bons resultados nessa temporada.

VEJA LISTA DOS 50 MELHORES TÉCNICOS DA ATUALIDADE:

1º – Pep Guardiola (Manchester City)

2º – Jürgen Klopp (Liverpool)

3º – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

4º – Mikel Arteta (Arsenal)

5º – Thomas Tuchel (Bayern de Munique)

6º – Eddie Howe (Newcastle)

7º – Xavi Hernández (Barcelona)

8º – Roberto De Zerbi (Brighton)

9º – Unai Emery (Aston Villa)

10º – Diego Simeone (Atlético de Madrid)

11º – Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

12º – Erik ten Hag (Manchester United)

13º – Luis Enrique (PSG)

14º – Abel Ferreira (Palmeiras)

15º – José Mourinho (Roma)

16º – Ange Postecoglou (Tottenham)

17º – Arne Slot (Feyenoord)

18º – Mauricio Pochettino (Chelsea)

19º – Imanol Alguacil (Real Sociedad)

20º – Simone Inzaghi (Internazionale)

21º – Vincenzo Italiano (Fiorentina)

22º – Fernando Diniz (Fluminense)

23º – Urs Fischer (Union Berlin)

24º – Míchel (Girona)

25º – Franck Haise (Lens)

26º – Rúben Amorim (Sporting)

27º – Adi Hütter (Monaco)

28º – Stefano Pioli (Milan)

29º – Tite (Flamengo)

30º – Massimiliano Allegri (Juventus)

31º – Marco Rose (RB Leipzig)

32º – Ivan Juric (Torino)

33º – Roger Schmidt (Benfica)

34º – Maurizio Sarri (Lazio)

35º – Martin Demichelis (River Plate)

36º – David Moyes (West Ham)

37º – Sergio Conceição (Porto)

38º – Frank Schmidt (Heidenheim)

39º – Brendan Rodgers (Celtic)

40º – Gian Piero Gasperini (Atalanta)

41º – Thomas Frank (Brentford)

42º – Edin Terzic (Borussia Dortmund)

43º – Gary ONeil (Wolverhampton)

44º – Rafa Benítez (Celta de Vigo)

45º – Will Still (Reims)

46º – Christian Streich (Freiburg)

47º – Peter Bosz (PSV)

48º – Magne Hoseth (KÍ Klaksvík)

49º – Sebastian Hoeneß (Stuttgart)

50º – Enzo Maresca (Leicester)

Estadao Conteudo