Restaurante tradicional está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

O Katatas Gourmet, restaurante de Cachoeiro de Itapemirim especializado em frutos do mar, está com processo seletivo aberto para contratação de novos colaboradores. Há oportunidades para garçom, caixa, motoboy, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e serviços gerais.

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site: https://katatasgourmet.vagas.solides.com.br/

Além do salário, a empresa oferece benefícios como assistência odontológica, bonificação por assiduidade, convênio com Farmácia, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

O restaurante está localizado na avenida Beira Rio, Nº 496, Guandu, próximo ao trevo da Ilha da Luz.

