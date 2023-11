Resultado da Mega-Sena: aposta do ES fatura R$ 50 milhões

No Espírito Santo, na cidade de Aracruz, foi registrada uma única aposta simples que conquistou sozinha o prêmio milionário da Mega-Sena sorteado nesta terça-feira (21). O apostador que acertou os seis números sorteados receberá a quantia de R$50.248.574,29.

O resultado da Mega-Sena de hoje foi: 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60. Além disso, uma aposta realizada em Vitória, também no estado do Espírito Santo, teve cinco acertos e recebeu um prêmio de R$41.036,33.

Para participar da Mega-Sena, é possível fazer as apostas até às 19h no horário de Brasília, tanto em uma lotérica física quanto pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O acesso ao site pode ser feito por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário realizar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer o número do cartão de crédito.

As probabilidades de ganhar a cada concurso variam de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas e o tipo de aposta realizada. No caso da aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com informações da Caixa.

Já a probabilidade de acertar o prêmio em uma aposta com 15 dezenas, com o valor de R$ 22.522,50, é de 1 em 10.003.