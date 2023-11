Resultado da Mega-Sena: veja os números sorteados no concurso 2661

Já conferiu o resultado da Mega-Sena? O sorteio do concurso 2.661 foi realizado na noite desta terça-feira (28) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas.

Sendo assim, o prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 37 milhões para o próximo concurso.

A saber, os números sorteados foram: 06 – 30 – 35 – 38 – 41 – 56

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 28 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma levou R$ 91.906,90. Já na quadra, 2.544 apostas adivinharam quatro dezenas, e cada uma foi premiada com R$ 1.445,07.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira, 30, a partir das 20h. O valor estimado do prêmio é de R$ 37 milhões.

Sorteios da Mega-Sena

Desde agosto deste ano, a Mega conta com três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. A novidade buscou tornar a modalidade mais atrativa aos apostadores, aumentando a velocidade de crescimento dos prêmios.

Para realizar o sonho de ser milionário, o apostador deve marcar de seis a vinte números dentre os sessenta disponíveis no volante. A aposta mínima da modalidade custa R$ 5 e garante ao jogador uma chance em 50.063.860 para cravar os seis números. Quem estiver disposto a gastar mais, pode pagar R$ 193.800,00 e fazer um jogo preenchendo até vinte números, que aumenta a probabilidade de acerto para uma em 1.292.