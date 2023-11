Rio de Janeiro receberá o Panamericano de Esports em 2024

A cidade do Rio de Janeiro receberá a principal competição das Américas de jogos eletrônicos no próximo ano. Trata-se do Panamericano de Esports Games Rio-2024. A Cidade Maravilhosa foi confirmada recentemente pela Federação Internacional de Esports (FieS) como palco do evento.

A competição será promovida entre os dias 1 e 9 de junho do próximo ano. O prefeito Eduardo Paes comentou a notícia. “Serão pelo menos quatro modalidades, centenas de atletas e milhares de espectadores. É um novo momento do esport, com competições entre países. O Rio será um dos maiores hubs de eventos internacionais de esports em 2024”, comemorou o prefeito do Rio.

Vale salientar que os jogos eletrônicos são apenas uma categoria de jogos em crescente popularidade no Brasil e no restante do mundo. Os jogos de cassino, por exemplo, também estão conquistando mais adeptos no território nacional com a popularização de temáticas como slots, poker, bingo online, roleta, entre outros.

A Novibet é uma plataforma de jogos que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela indústria mundial. A intenção é conceder aos seus usuários a melhor dinâmica de jogo disponível, aliada a um serviço de atendimento ao cliente de primeira classe e um portfólio em constante atualização. Inscreva-se no site da Novibet e confira todas as promoções!

Panamericano de Esports em 2024

De acordo com a imprensa especializada em eSports, a expectativa é que participem do torneio os melhores gamers de Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Bahamas, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guadalupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai.

Cabe salientar que esses participantes brigarão por vagas para o Campeonato Mundial em Ryad, na Arábia Saudita. “O Rio de Janeiro é a capital da inovação na América Latina e é uma cidade com tradição esportiva e de inclusão. Aqui já recebemos os Jogos Olímpicos Rio 2016 e a final da Copa do Mundo da FIFA, em 2014”, disse Chandy Teixeira, coordenador de Games e Esports da Prefeitura do Rio.

“E tratamos o Esport como uma modalidade esportiva tradicional. É com grande alegria que vamos inaugurar este novo momento do esport, com competição entre países e congregando todo o continente”, acrescentou.

Além do segmento competitivo em âmbito global, o Panamericano também incluirá programas educacionais focados na próxima geração de jogadores, oportunidades de networking e oficinas interativas. A competição contará com transmissão em plataforma de streaming e na TV aberta.