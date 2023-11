Rua no Centro de Cachoeiro é interditada para obras de macrodrenagem

No inicio da tarde desta terça-feira (28), a rua Coronel Marins, situada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, ao lado da praça Pedro Cuevas Junior (pracinha do Roberto Carlos), foi interditada para o tráfego de veículos.

A medida visa viabilizar o avanço das obras da nova rede de macrodrenagem de Cachoeiro, que já alcançaram o entorno da via. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), a expectativa é a de que a rua permaneça interditada pelos próximos 10 dias.

Para os motoristas que desejam acessar o bairro Recanto, existem rotas alternativas. Aqueles que seguirem pela rua Bernardo Horta podem utilizar a rua Basílio Pimenta e, em seguida, virar à esquerda na rua Reinaldo Machado para chegar aos seus destinos.

Já para quem costuma utilizar a rua Coronel Marins como acesso à Bernardo Horta, poderá seguir sentido rua Luiz Sacramento, contornar a pracinha do Recanto, rumo ao Sindicato Ferroviário pela rua Alvaro Ramos, alcançando a rua Reinaldo Machado e, em seguida, descer pela rua Basílio Pimenta.

Segundo a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), a princípio, não há alterações previstas nas linhas de transporte público que trafegam na região.