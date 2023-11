Serra realiza casamento comunitário para mais de 100 casais

Falta pouco para o casamento comunitário da Prefeitura da Serra. O evento acontece no próximo dia 25 de novembro, no Parque da Cidade. O evento, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, tem mais de 100 casais habilitados. A solenidade terá início às 9 horas, com previsão de término ao meio-dia.

A presença dos noivos é obrigatória, pois durante a solenidade haverá o sim coletivo, ato que valida o casamento. É importante que eles compareçam com 15 minutos de antecedência, levando documento de identidade oficial e CPF. Cada casal pode levar até 10 convidados na solenidade, incluindo as duas testemunhas.

Participam casais residentes na Serra, com mais de 18 anos, renda de até três salários mínimos por casal, comprovante de inscrição do CadÚnico e ausência de impedimento legal para contrair matrimônio.

“É um momento de felicidade e celebração para essas famílias, na qual a Prefeitura da Serra está muito feliz em poder contribuir para isso, proporcionando a cerimônia em um espaço lindo, todo decorado e repleto de belezas naturais, em um dos cenários mais bonitos da Serra. É um sonho que todas as noivas e noivos gostariam de ter e a Prefeitura vai concretizar”, diz a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota.