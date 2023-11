Sindicato de Domingos Martins e Marechal faz circuito de seminários

O Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano realizou, nos últimos dias, um circuito de seminários enfatizando a importância da emissão de Nota Fiscal e orientando os produtores rurais quanto aos seus direitos e deveres. Os temas foram ministrados pelo Coordenador Adm. Financeiro do Senar-ES, Welingtonglei de Carvalho, e pelo Auditor Fiscal e Subgerente de Educação Fiscal da Receita Estadual (Sefaz-ES), Deuber Luis Vescovi.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.