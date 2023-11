Supermercado de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas; confira!

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. A rede de supermercado Frigolima está com vagas de emprego abertas, para contratação imediata. As oportunidades são para a loja localizada no bairro Novo Parque.

O supermercado divulgou que está contratando operador de caixa, embalador, repositor e atendente de padaria.

Os interessados em uma das vagas devem enviar o currículo para o WhatsApp: (28) 99991-0448.