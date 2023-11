Susto! Carro desgovernado quase atropela crianças em Cachoeiro

Os moradores do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, levaram um grande susto na tarde do último sábado (25). Um carro desgovernado avançou em direção a quatro crianças que brincavam de bola no meio da rua. O veículo estava em alta velocidade e só parou quando atingiu uma casa. Por pouco não aconteceu uma tragédia!

Toda a cena foi registrada por uma câmera que mostra o momento em que os meninos escapam do atropelamento.

Conforme mostra o vídeo, os meninos brincavam de bola na quando perceberam a aproximação do veículo. De forma surpreendente, as crianças conseguem correr e evitar uma tragédia. Pelas imagens é possível observar que o carro passa a poucos centímetros de uma das crianças.

Segundo informações de populares, esse menino teria sofrido alguns arranhões, mas apesar do susto, nada de mais grave aconteceu. Aparentemente, o carro apresentou problemas mecânicos.

Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber mais informações e, assim que possível, essa matéria será atualizada.