Susto! Morador encontra cobra jiboia em área urbana de Alegre

Uma cobra jiboia foi localizada, nesta terça-feira (31), em um arbusto na área urbana do município de Alegre.

De acordo com a prefeitura, um morador avistou o animal e acionou uma equipe da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS).

Os agentes garantiram a segurança da cobra, soltando-a no Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica IFES/Campus Alegre.

Qual o perigo da cobra jiboia?

A jiboia é a espécie de cobra mais frequentemente encontrada na área urbana do município, segundo a SEMAD, mas, mesmo sendo uma cobra não peçonhenta, é vital que os moradores sejam cautelosos.

A bióloga da Prefeitura de Alegre, Cleidiane da Cunha Oliveira, explica que “ao se deparar com uma jiboia, a primeira reação deve ser não tocar no animal e informar as autoridades imediatamente.”

Para resgates ou informações sobre fauna, a recomendação é de que entre em contato com (28)3300-0107.