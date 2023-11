Trecho da Linha Vermelha, em Cachoeiro, é liberado para o tráfego de veículos

Após receber intervenções relacionadas às obras de macrodrenagem, a avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), em Cachoeiro de Itapemirim, teve um trecho liberado, no fim da tarde desta quarta-feira (29), para o tráfego de veículos leves.

Agora, os condutores que transitam pela via podem rumar em direção ao Centro e acessar a rua Cariacica. O trecho da Linha Vermelha após o supermercado Frigolima segue fechado para veículos.

A partir da rua Cariacica, os veículos podem seguir para a região do bairro Zumbi ou alcançar a avenida Aristides Campos, por meio da rua Augusto Nogueira.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) ressalta que, a medida vale, apenas, para veículos leves. Caminhões e outros automóveis pesados devem continuar desviando para a avenida Jones dos Santos Neves, por meio do encontro com a Linha Vermelha na região do bairro São Francisco de Assis.

“Toda a região cortada pela Linha Vermelha, no bairro Nova Brasília, está afetada pelas alterações no trânsito decorrentes das obras de macrodrenagem. São transtornos que, inevitavelmente, impactam o dia a dia das pessoas. Nossa expectativa, com a liberação desse trecho da Linha Vermelho, é desafogar o trânsito na região, facilitando as condições de mobilidades para quem trafega na via”, destaca Ruy Guedes Barbosa , secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro.