Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Instituto do Meio Ambiente

A Floresta Nacional de Pacotuba informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação de Agente Temporário Ambiental de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial Nível II.

As inscrições podem ser até a próxima terça-feira (7), de 8h às 16, presencialmente na Flona de Pacotub, localizada na estrada para Monte Alegre, 1,2 km, distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim, ou por meio eletrônico no e-mail [email protected].

Para se inscrever, os candidatos podem ter ensino fundamental incompleto. Aos profissionais efetivados, será ofertado de um salário mínimo e meio, acrescido de auxílios legais. Confira o edital completo atravês deste link

Este Processo Seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais 12 meses à critério da Administração.

