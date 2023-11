Unimed Diagnóstico conta com equipamentos mais modernos do mercado

A Unimed Diagnóstico localizada no Hospital Unimed, em Cachoeiro, é referência em tecnologia e inovação na região sul. Conta com equipamentos de última geração que elevam a qualidade, a confiabilidade e o conforto para a realização de exames.

Destaque para o aparelho de mamografia, com compressor curvo, um equipamento moderno que foi pioneiro na região e reduz em até 93% o desconforto para as pacientes durante o exame. Além disso, esse avanço tecnológico aumenta a eficácia na detecção precoce do câncer de mama, reforçando o compromisso da Unimed com a saúde da mulher.

Outro marco é o tomógrafo computadorizado de corpo inteiro, com 160 canais, proporcionando imagens mais precisas e consolidando-se como uma inovação na região Sul. Essa tecnologia de ponta visa aprimorar o diagnóstico de diversas condições médicas, garantindo resultados mais assertivos.

Além dos equipamentos de última geração, a unidade localizada no Hospital Unimed oferece uma estrutura completa, com sala de repouso e recuperação de pacientes composta por 11 leitos, uma recepção ampla e estacionamento para maior comodidade dos usuários. Também realiza exames endoscópicos e coletas laboratoriais, evitando que o paciente precise se deslocar à um laboratório.

O médico radiologista e coordenador do serviço de diagnóstico da Unimed Sul Capixaba, Thiago Fernandes Nora, destaca os pontos fortes da alta tecnologia dos equipamentos da instituição. “A sala de ressonância é humanizada, com painel no teto, climatização e equipamento de última geração com inteligência artificial, com maior qualidade e confiabilidade para os médicos na definição dos laudos.

A máquina de ressonância possui ruídos que chegam a ser 40 a 50% mais baixos do que outros equipamentos e ainda assim, os pacientes recebem fones de ouvido para ouvir música e minimizar esse ruído ainda mais, tornando o exame mais agradável, além de ser mais rápida, diminuindo o tempo de exame.

A Unimed também simplifica o acesso aos serviços, permitindo que clientes que realizam consultas no Centro de Especialidade da Unimed (CEU) possam agendar exames diretamente na Unimed Diagnóstico, proporcionando maior comodidade e agilidade no processo. Os resultados dos exames ficam disponíveis para os clientes por meio do aplicativo Unimed, ou solicitando via WhatsApp, com a Isa, no 28-2101-6255, uma forma prática e segura de acessar informações. Os exames podem ser agendados também pela Isa, para clientes Unimed, particular e convênios.