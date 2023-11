O Espírito Santo está sob alerta de forte calor e altas temperaturas, segundo o INMET. E em Cachoeiro de Itapemirim não será diferente neste domingo (12).

De acordo com o Clima Tempo, não há previsão de chuva e o sol brilha durante todo o dia com aumento de nuvens no período da tarde.

As temperaturas variam entre máxima de 41⁰ e mínima de 22⁰.