VÍDEO: Acidente entre moto e carreta deixa jovem morto em rodovia do ES

Um grave acidente envolvendo uma moto e uma carreta, em Colatina, no Noroeste do Estado, deixou um jovem morto. Segundo informações, os dois veículos bateram de frente. O acidente aconteceu na altura do km 59 da BR 259, em Colatina.

O jovem de 25 anos, identificado como Gabriel Charra Miranda, era morador de Colatina. O rapaz conduzia uma motoneta Shineray e morreu no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h30. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada e esteve no local.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 25 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Gabriel era casado e deixa dois filhos pequenos.