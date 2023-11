VÍDEO | Ambulante frita ovo na calçada com calor do sol em Cachoeiro

A onda de calor extremo nesta semana elevou as temperaturas em grande parte do Brasil. No Sul do Espírito Santo, os termômetros estão registrando 42ºC nesta terça-feira (14). Em Cachoeiro de Itapemirim a sensação térmica chegou na casa dos 44ºC. E, para testar se está mesmo tão quente, um ambulante da cidade resolver fritar um ovo com o calor do sol.

Jorge Moraes, também conhecido como “Jorge Jesus”, contou que trabalha na rua Professor Quintiliano, no bairro Guandu, região central da cidade, e que quis fazer uma brincadeira. “Estava sentindo muito calor desde ontem (13). Eu estava de chinelo e resolvi colocar o pé no chão. Quando coloquei, tive a sensação de ter queimado o pé. Então, resolvi fazer a brincadeira”, conta.

Leia também: Cidade do Sul do ES registra a quinta temperatura mais alta do país

Ele pegou um frigideira com óleo e colocou na calçada. “Uma vizinha me deu o ovo e coloquei na panela. Isso foi por volta de 12h30, e o ovo fritou por completo. Só não consegui virá-lo, porque não tinha os utensílios disponíveis”, contou.

O fato chamou a atenção de quem passava pelo local e rapidamente, os vídeos de Jorge fritando o ovo tomaram as redes sociais. “Do calor ninguém duvidava, mas que daria para fritar um ovo parecia exagero e não foi. Está muito quente mesmo, a ponto de fritar um ovo na rua”, completou Jorge.

Alerta vermelho para o calor do sol

O Espírito Santo também recebeu um novo alerta vermelho de onda de calor com temperaturas 5ºC acima da média até a próxima sexta-feira (17). O aviso, classificado em grande perigo, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem o grau de severidade alto com risco à saúde da população.