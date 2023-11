Cidade do Sul do ES registra a quinta temperatura mais alta do país

Vários Estados do país estão enfrentando uma severa onda de calor. Os termômetros têm registrado temperaturas até 5ºC acima da média. E nesse sentido, o município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, registrou uma das cinco maiores temperaturas no Brasil, nesta segunda-feira (13).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima na cidade foi de 41,6°C. Sendo assim, Alegre foi a cidade foi a quinta mais quente do país. Os dados se referem às temperaturas registradas até às 15h.

No domingo, o calor já tinha sido intenso, quando os termômetros da cidade marcaram 40,6ºC.

A cidade mais quente do país neste início de semana foi Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul (MS), com 42,2ºC, seguida de Coxim, no mesmo estado, com 42ºC. Em terceiro, aparece São Romão, em Minas Gerais, com temperatura de 41,9º, empatado com Água Clara, no Mato Grosso do Sul, com o mesmo índice.

Confira as temperaturas mais altas do país:

🌡️Porto Murtinho (MS): 42,2°C

🌡️Coxim (MS): 42,0°C

🌡️São Romão (MG): 41,9°C

🌡️Água Clara (MS): 41,9°C

🌡️Alegre (ES): 41,6°C

🌡️Corumbá (MS): 41,6°C

🌡️Bom Jesus do Piauí (PI): 41,5°C

O Espírito Santo também recebeu um novo alerta vermelho de onda de calor com temperaturas 5ºC acima da média até a próxima sexta-feira (17). O aviso, classificado em grande perigo, foi emitido na manhã desta segunda-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem o grau de severidade alto com risco à saúde da população.

Ainda de acordo com o instituto, o Espírito Santo havia registrado o dia mais quente do ano neste domingo (12).

Em Vitória, houve recorde de temperatura máxima e, em algumas cidades das regiões Sul e Noroeste, os termômetros passaram dos 40,6°C, como em Alegre e Marilândia, respectivamente. Na Capital, os termômetros marcaram 37,7ºC.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, os termômetros chegaram a marcar 39ºC