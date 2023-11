VÍDEO | Caminhão quase derruba poste em avenida de Cachoeiro

Uma colisão entre um caminhão e um poste de luz na tarde desta quinta-feira (16), deixou a população da Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Elpídio Volpini (Valão), em Cachoeiro, no escuro.

Isso porque com o acidente, o poste se partiu e ficou preso a fiação do local, ameação cair. A EDP, consessionário de energia elétrica do Espírito Santo, foi acionada e isolou a área a fim de eliminar os riscos.

Em nota, a empresa informou que os técnicos trabalham no local para reestabelece o poste e demais equipamentos danificados. Devido a isso, o fornecimento de energia teve de ser interrompido até a finalização do serviço, o que deve acontecer no ínicio da noite desta quinta-feira (16).

Vídeo: Leitor Aqui Notícias