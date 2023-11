VÍDEOS: forte temporal alaga ruas de cidades na região do Caparaó

Um temporal, acompanhado de vento forte, atingiu diversos municípios do Espírito Santo na noite desta terça-feira, 31 de outubro. Na região do Caparaó, várias cidades registraram pontos de alagamentos.

Vídeos feitos por moradores mostram como ficaram as rus de Iúna, Muniz Freire, Ibatiba, Alegre e Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Defesa Civil de Iúna, o município não registrou nenhum desabrigado ou desalojado e ninguém ficou ferido durante o temporal.

Filipe Mariano Rodrigues, coordenador da Defesa Civil, explicou que a chuva começou por volta das 19h30 e durou até a madrugada. “Foram cerca de duas horas de chuva forte e tivemos uma galeria que não conseguiu dar vazão ao grande volume de água, provocando alagamentos em duas ruas do bairro Quilombo. Muitas lojas foram invadidas pela água, mas tivemos apenas prejuízos materiais”.

No mesmo dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), renovou e ampliou o alerta de tempestade para o Espírito Santo. De acordo com o órgão, eram esperadas chuva entre 30 e 60 mm/h. O alerta é válido até às 10h desta quarta-feira (1°).

