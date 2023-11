Viih Tube, Eliezer e Lua são batizados juntos em cerimônia em Sorocaba

Viih Tube, Eliezer e Lua foram batizados, juntos, no último sábado (25). O casal de influenciadores e a filha realizaram a cerimônia em Sorocaba, São Paulo.

Os três foram batizados na Comunidade Campolim, uma comunidade cristã da região. Os ex-BBBs compartilharam registros do momento nas redes sociais.

“Estou muito feliz, estamos falando sobre isso desde que a Lua nasceu e agora finalmente vamos batizar nós três juntos. E estou muito animado”, celebrou Eliezer.

Lua nasceu no dia 9 de abril deste ano.

Estadao Conteudo

