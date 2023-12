🎄 Caravana de Natal da Coca-Cola chega nesta segunda (4) ao ES; confira o roteiro

Estamos a poucos dias do Natal e clima natalino, com suas luzes e cores, já toma conta de ruas e casas em todo o Espírito Santo – ES. Além dos enfeites e luzes, a tradicional Caravana de Natal Coca-Cola chega nesta segunda-feira (04) ao Estado.

O desfile será realizado com cinco caminhões que farão o trajeto de Norte a Sul do estado nas principais cidades em um percurso de mais de três mil quilômetros. Até o dia 23 de dezembro, serão, ao todo, 17 cidades, de todas as regiões, envolvendo a Grande Vitória e o interior.

Aracruz, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Pinheiros, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, são as cidades que estão no roteiro divulgado pela empresa.

Com a promessa de encantar os capixabas, o comboio iluminado tem em destaque o caminhão aberto com o Papai Noel.

Foto: Divulgação

Desperte o Papai Noel que há em você

No Natal de 2023 a Coca-Cola vai exaltar as pessoas de todo o mundo que estão espalhando atos de bondade e celebrando o espírito do Papai Noel. É nesse clima natalino que acontece a campanha “Desperte o Papai Noel que há em você” e junto delas as tradicionais Caravanas de Natal da Coca-Cola, que encantam por onde passam.

As Caravanas de Natal desejam encorajar todos os participantes a abraçarem seus ‘Papais Noéis interiores’, um tema central aguardada campanha de Natal. Por quase três décadas, desde que acenderam suas luzes pela primeira vez em um anúncio de televisão em meados dos anos 90, os caminhões das Caravanas de Natal têm sido ícones poderosos e tangíveis das Festas de Fim de Ano em todo o mundo.

“A Coca-Cola Andina está na mesa e na vida das pessoas criando memórias e lembranças. Na época de Natal não é diferente. A tradição das Caravanas de Natal da Coca-Cola leva a população às ruas, une familiares e amigos que vão ver a tradição e a magia dos caminhões iluminados”, destaca Renato Barbosa, presidente da Coca-Cola Andina Brasil.

Foto: Divulgação

Confira o roteiro da caravana Coca-Cola no ES

04/12 – Cariacica

05/12 e 10/12 – Vila Velha

06/12 e 08/12 – Serra

07/12 – Aracruz

11/12 – Itaguaçu

12/12 – Colatina

13/12 РṢo Gabriel da Palha

14/12 – Pinheiros

15/12 РṢo Mateus

16/12 – Linhares

17/12 ­– Vitória

18/12 – Guarapari

19/12 – Marataízes

20/12 – Marechal Floriano

21/12 – Ibatiba

22/12 – Guaçuí

23/12 – Castelo