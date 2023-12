Ação conjunta da polícia e GM resulta na prisão de homicida no ES

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Vila Velha, capturou, na tarde dessa terça-feira (19), um homem de 32 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O suspeito foi preso no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha.

O serviço investigativo apontou que um indivíduo com mandado em aberto pelo crime de homicídio estaria escondido na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, e, com o apoio da Guarda Municipal, foram realizadas diligências no local.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) localizou o endereço e realizou um cerco tático no imóvel. Assim que percebeu a presença policial, o suspeito empreendeu fuga e invadiu a casa da moradora do pavimento anterior, mas foi localizado e detido pelos agentes.

Leia também: Polícia indicia proprietária de creche por morte de bebê no ES

Além do mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio praticado em 2011, na cidade de Jaguaré, o capturado já havia sido preso com duas submetralhadoras em março deste ano, em Guriri, no município de São Mateus.

Ele é apontado ainda como autor de uma dupla tentativa de homicídio, ocorrida na última sexta-feira (15), também em São Mateus, e de outro homicídio ocorrido no limite desse município com Jaguaré, que aconteceu há 15 dias.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado o cumprimento ao mandado de prisão por homicídio, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Jaguaré. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).