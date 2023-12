Agente da PF suspeito de contrabando participou de série de TV sobre aeroportos

O policial federal Gianpiero Nieri Rocha, de 48 anos, que foi um dos participantes da série de televisão “Aeroporto: Área Restrita”, é um dos alvos da Operação Ládon, da Polícia Federal (PF), deflagrada na última sexta-feira, 1º, que investiga um esquema de contrabando de ouro em aeroportos brasileiros. Na produção audiovisual, Nieri aparece como um dos profissionais responsáveis no combate deste tipo de crime no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o portal Metrópoles, Nieri e outro policial federal, Ernesto Kenji Igarashi, de 51 anos, foram afastados da PF e estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Os dois agentes recebiam ouro e repassavam para pessoas que eram responsáveis por transportar o metal precioso. O material seria oriundo de garimpos clandestinos.

Em uma nota enviada ao Estadão, a PF afirmou que a Operação Ládon tem como objetivo apurar a possível ocorrência dos crimes de organização criminosa, usurpação de bens da União, evasão de divisas, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A corporação afirmou que as investigações se deram entre 2018 e 2022. No período, foi constatado que um grupo teria transportado ilegalmente centenas de quilos de ouro para o exterior a partir de voos internacionais oriundos de São Paulo.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista, Fortaleza, Brasília e em Irupi, no Espírito Santo.

O Estadão procurou as defesas de Nieri e Igarashi, mas ainda não obteve retorno até a publicação deste texto.

Nieri aparece em série combatendo o contrabando de mercadorias ilegais

Nieri é um dos policiais que participam da primeira temporada da série “Aeroporto: Área Restrita”, que é produzido pelo estúdio Discovery Global e apoiado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine). A produção foi lançada em 2017, um ano antes do início da investigação da PF sobre o esquema de contrabando de ouro.

Na série, policiais e agentes da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos são filmados enquanto realizam fiscalizações e apreensões de entorpecentes, pedras preciosas e outros itens ilegais. Nieri é o personagem principal do quinto episódio da temporada, intitulado como “Descaminhos”.

No episódio, Nieri participava do monitoramento de passageiros que viajavam de Miami, nos Estados Unidos, para São Paulo trazendo mercadorias ilegais em bagagens para fins comerciais de contrabando.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.