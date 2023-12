Amazon anuncia os 10 livros mais vendidos no Brasil

A Amazon divulgou a sua tradicional e esperada lista de livros mais vendidos em seu e-commerce em 2023 na qual se destacam obras nas categorias romance, autodesenvolvimento e ficção.

Especializada em romances nos gêneros romântico e ficção para jovens adultos, a autora norte-americana Colleen Hoover, que dominou o ranking em 2022, seguiu no topo – desta vez, com É Assim Que Começa (o best-seller do ano passado foi É Assim Que Acaba, que continuou vendendo bem e garantiu, agora, a terceira posição). Sua posição de destaque nos EUA e no Brasil é alimentada por uma base de fãs dedicada e a enorme influência dos leitores no TikTok.

A lista conta ainda com A Biblioteca da Meia-Noite, do jornalista e escritor britânico Matt Haig; O Homem Mais Rico da Babilônia, do norte-americano George S. Clason (1874-1957) – que foi lançado originalmente em 1926 e caiu da segunda para a quarta colocação este ano -, outros dois livros de Hoover, e obras de desenvolvimento pessoal e profissional. A mineira Carla Madeira, com Tudo É Rio, é a única brasileira no top 10 da Amazon.

Com a boa performance de Collen Hoover, de Haig e de Carla Madeira, o Grupo Record, dos selos Galera e Bertrand) se destacou no ranking, com seis dos 10 livros.

As outras duas únicas editoras que chegaram à lista da Amazon foram HarperCollins e Sextante, com dois títulos cada uma.

Além da lista dos 10 livros mais vendidos, a Amazon Brasil também oferece uma curadoria detalhada das mil obras mais vendidas do ano, com uma lista separada por categorias e gêneros, como HQs e Mangás, infantil e religiosos.

OS VENCEDORES

O top 10 tem quatro obras de Colleen Hoover

1. É Assim Que Começa (Vol. 2. É Assim Que Acaba), de Colleen Hoover (Galera)

2. A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig (Bertrand)

3. É Assim Que Acaba: 1, de Colleen Hoover (Galera)

4. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason (HarperCollins Brasil)

5. Verity, de Colleen Hoover (Galera)

6. Todas as Suas (Im)perfeições, de Colleen Hoover (Galera)

7. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie (Sextante)

8. Tudo É Rio, de Carla Madeira (Record)

9. Os Segredos da Mente Milionária: Aprenda a Enriquecer Mudando Seus Conceitos Sobre o Dinheiro e Adotando os Hábitos das Pessoas

Bem-Sucedidas, de T. Harv Eker (Sextante)

10. A Psicologia Financeira: Lições Atemporais Sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, de Morgan Housel (HarperCollins)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo