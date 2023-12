Ana Hickmann esclarece posts: ‘Não são indiretas, são fatos’

A apresentadora Ana Hickmann esclareceu algumas das publicações que tem feito nas redes sociais desde que denunciou o marido, Alexandre Correa, por agressão. Ela registrou um boletim de ocorrência no dia 11 de novembro por violência doméstica e, desde então, vive uma briga pública com o empresário.

Nesta quinta-feira, 7, o Estadão revelou que Ana contratou um perito criminal que já trabalhou para defesa de Lula na Lava Jato para investigar a gestão administrativa de Correa nas empresas das quais o ex-casal é sócio. Os dois teriam dívidas que somam ao menos R$ 5 milhões e este seria um dos motivos da discussão que gerou a agressão.

Na noite de quarta, 6, Ana usou os stories do Instagram para fazer uma reflexão sobre as mudanças em sua vida. Ela disse que percebeu que estava conseguindo fazer muitas coisas que achava que não conseguiria, inclusive “coisas que outras pessoas diziam” que ela não conseguiria.

Foi neste momento que ela aproveitou para citar as possíveis indiretas. “Estou ouvindo muito essa semana que eu estou postando muitas frases, palavras e vídeos que são indiretas. Deixa eu esclarecer um negócio aqui: não são indiretas, são fatos”, afirmou.

“São constatações, realidade, de coisas que não quero nunca mais pra minha vida e coisas que eu quero cada vez mais”, completou a apresentadora. Horas mais tarde, ela publicou uma frase na rede social: “O caminho é longo, mas a vitória é certa. Desistir nunca”.

Estadao Conteudo

