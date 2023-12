Anchieta: prefeitura adquire veículo para fiscalização ambiental

A Prefeitura de Anchieta adquiriu um novo veículo para atender o setor de Fiscalização Ambiental. O equipamento foi comprado com recursos de emenda parlamentar e complementação do tesouro municipal.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o veículo, que custou R$ 284 mil, irá ajudar intensificar as ações de fiscalização do manguezal, praias e regiões de preservação do município.

Conforme a titular da pasta, Jéssica Martins, o veículo chegou em um momento oportuno, quando se inicia a temporada de defeso do caranguejo-uçá. “Estamos chegando no período do defeso do do caranguejo-uçá, que se estende até abril, e esse novo veículo irá ajudar a equipe de fiscalização nos trabalhos diários de proteção da espécie”, lembrou.