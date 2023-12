BBB 24: Luis Miranda e Marcos Veras vão assumir novos quadros

O Big Brother Brasil 24 já bate à porta e promete novidades para o público: além da nova versão da música tema com participação de Alok, a atração contará com dois novos quadros, comandados por Luis Miranda e Marcos Veras.

Miranda comandará o Big Babado, que propõe comentar os acontecimentos mais recentes da casa. “É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, afirma.

Já Marcos Veras apresenta o Vamo invadir sua casa.”Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros”, destaca ele.

O programa anuncia ainda o Fanfic Brasil, espécie de novo O Brasil Tá Vendo, que vai dar voz às histórias do confinamento criadas pelo público.

O BBB 24 segue com apresentação de Tadeu Schmidt e estreia no dia 8 de janeiro.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.