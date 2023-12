Cachoeiro em alerta: Defesa Civil prevê tempo perigoso para a cidade

A Defesa Civil do Estado do Espírito Santo emitiu alerta para as condições climáticas previstas para Cachoeiro de Itapemirim nos próximos dias.

De acordo com o órgão, a expectativa é de que caia na cidade um volume acumulado de mais de 100 mm de chuva.

LEIA TAMBÉM: Tempo muda em todo o ES e Inmet emite quatro alertas de chuva e vendaval

Neste sábado (30), o prefeito Victor Coelho (PSB), fez um comunicado e orientou a população sobre os cuidados e serviços municípais disponíveis em caso de emergência.

Veja o vídeo: