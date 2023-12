Cachoeiro: entenda as intervenções em andamento na Aristides Campos

A avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, segue recebendo intervenções de requalificação viária. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) está implantando barreiras físicas em trechos próximos às interseções com outras ruas ao longo da avenida.

Com a instalação dessas barreiras, os condutores serão orientados a realizar retornos e conversões utilizando a rotatória da antiga Selita e o trevo do Posto Senna, evitando transposições irregulares, o que não apenas prejudica a fluidez do trânsito, mas também contribui para a ocorrência de acidentes.

Os trabalhos estão sendo realizados durante o período noturno, para minimizar os impactos no tráfego local, e a previsão é que sejam concluídos até o final desta semana. Entretanto, esse prazo está sujeito a mudanças em caso de instabilidade climática no município, o que pode afetar o cronograma de execução dos serviços.

“Este é um projeto que está sendo implementado de maneira gradual, permitindo que os condutores se adaptem às mudanças. Estamos monitorando atentamente eventos que possam prejudicar a trafegabilidade da via, como acidentes e veículos enguiçados.

Em tais situações, nossas equipes estão preparadas para tomar medidas apropriadas, como a remoção do veículo para o acostamento da pista ou o emprego de alterações emergenciais no trânsito, como conversões em mão dupla e o sistema de pare e siga, até que a situação seja normalizada”, explica o secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

Projeto foi aprovado pela população

O projeto de requalificação viária das avenidas Aristides Campos, que também inclui intervenções na avenida Lacerda de Aguiar, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito. Confira abaixo um vídeo com todos os detalhes do projeto: