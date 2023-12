Cachoeiro: Grupo Perim está com vagas de emprego abertas; confira!

A rede de supermercados Perim anunciou, nesta sexta-feira (8), que está com diversas vagas de emprego abertas nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a empresa, as vagas são para operador de caixa, repositor, embalador, auxiliar de depósito, auxiliar de açougue, fiscal de loja e motorista de entrega.

Entre os benefícios, o grupo oferece aos seus colaboradores Plano de Saúde, Ticket de Alimentação, Plano Odontológico e Vale Transporte. Para cada uma das vagas, os interessados precisam ter disponibilidade de horário e não necessita de experiência.

Para se candidatar a vaga, os currículos devem entregues em uma das lojas Perim em Cachoeiro e Castelo.