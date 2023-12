Campanha ‘Natal feliz é aqui’ sorteia prêmios nesta terça (26)

Chegou a hora! A campanha “Natal feliz é aqui” realiza, na noite desta terça-feira (26) o sorteio dos prêmios. O sorteio será realizado a partir das 18h, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

A cada R$ 80,00 gastos nos estabelecimentos comerciais participantes, o consumidor ganhou um cupom para concorrer aos seguintes prêmios: Um carro Polo Track; Duas motos Honda Biz: além de duas unidades dos seguintes itens: bicicletas, TVs LED, smartphones, estofados e instrumentos musicais.

De acordo com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), cerca de 700 mil cupons foram distribuídos pelos lojistas e estarão concorrendo.

Na urna localizada na Acisci, que é quem realiza a promoção, os cupons podem ser depositados até às 16h. Já no local do sorteio, os depósitos podem ser feitos até às 17h.

A campanha ‘Natal Feliz é Aqui’ vai sortear carro, motos, TV’s, além de celulares, estofados e instrumentos musicais.

Para participar do sorteio, os consumidores devem gastar 80,00 nos estabelecimentos comerciais participantes, preencher os cupons e depositar nas urnas espalhadas pelo comércio.

Veja os prêmios que serão sorteados:

