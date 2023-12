A Mega da Virada, o avanço das inteligências artificiais (ChatGPT) e onde investir em 2024 predominaram a reunião de pauta do Seu Dinheiro para as reportagens deste fim de ano.

Como cada um já tinha uma ideia aproximada do que precisaria fazer, a conversa logo se desviou para o bolão da firma.

Afinal, a faixa principal da Mega da Virada de 2023 vai oferecer prêmio recorde de R$ 550 milhões na noite de 31 de dezembro.

Resolvemos então aproveitar o ensejo e perguntamos ao ChatGPT 3.5 quais números ele apostaria se fosse jogar na Mega da Virada.

Como prevíamos, o ChatGPT se esquivou.

“Infelizmente, eu não posso prever números específicos para jogos de loteria, incluindo a Mega da Virada”, respondeu o modelo da OpenAI.

Faz sentido. Guardadas as devidas limitações dessa tecnologia em evolução, os chatbots de inteligência artificial são programados para fornecer respostas objetivas.

Como bons brasileiros, porém, não desistimos. Afinal, não existem perguntas sem resposta, mas respostas à espera da pergunta certa.

“É importante notar que os números sorteados em loterias, como a Mega da Virada, são geralmente escolhidos de maneira completamente aleatória”, esquivou-se novamente o ChatGPT.

Um ajuste na conversa aqui, outro acolá e o ChatGPT não teve como escapar.

“Então me diga seis números aleatórios para eu apostar.”

Simples assim.

Deu certo — e nós temos o print.

A sequência sugerida foi 17, 22, 35, 41, 49, 56.

No fim, o ChatGPT até nos desejou boa sorte.

A equipe do Seu Dinheiro agradece — e torce para que a dica seja quente.

Fonte: Seu Dinheiro

