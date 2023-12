Campeão desde cedo! Ciclista de Guaçuí empilhou títulos em 2023

O ciclista de Guaçuí, Gabriel Gomes de Matos, de 14 anos, pratica Mountain Bike (MTB), nas modalidades Cross Country Olímpico (XCO) e Cross Country Maratona (XCM).

Em 2023, o ciclista de Guaçuí começou sua jornada nas competições, Gabriel começou o ano disputando uma prova em Alto Caparaó-MG, na qual conquistou o 1° lugar na geral do Percurso Sport. Após isso, Gabriel disse que foi se animando cada vez mais.

Em maio, foi campeão do Estadual de XCO, na categoria infanto-juvenil “essa conquista foi um grande passo para mim no mundo das corridas”, ressaltou Gabriel. Ainda em maio, Gabriel disputou sua primeira competição a nível nacional, a Maratona Estrada Real, em Ouro Branco. Aliás, o atleta ficou com o 2° lugar do torneio, em sua categoria.

“Tive grandes feitos em provas de ultra maratona, com 2 dias de corrida. A primeira foi o Sertão Diamante, em Diamantina, Minas Gerais, em julho deste ano. Em seguida, o Iron Biker Brasil, em setembro. Em ambas as provas, conquistei o 1° lugar na minha categoria”, ressaltou Gabriel.

Gabriel ainda fechou o ano com chave de ouro, ao conquistar o título de campeão do Ranking Estadual, na categoria infanto-juvenil.

“Chegar ao nível que estou não foi nada fácil, precisou de muito treino e dedicação. Mas ainda assim, tenho muito a evoluir. Agradeço a todos que sempre estiveram comigo, durante este ano, e conto com a torcida de todos em 2024”, finalizou Gabriel.

Foto: Divulgação