Casal de idosos morre após capotar carro na ES 166, em Castelo

Um casal de idosos morreu após sofrer um grave acidente na noite desta segunda-feira (18) na ES 166, também conhecida como Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. O carro em que as vítimas seguiam capotou após uma curva e parou em uma plantação de café.

O homem e a mulher ficaram presos às ferragens e morreram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de veículo, por volta das 21h, na Rodovia Pedro Cola, em Castelo. De acordo com a nota, a equipe chegou ao local e encontrou uma caminhonete S10 capotada em uma área de cafezal, sendo que haviam duas vítimas presas às ferragens.

Os militares realizaram o desencarceramento, mas os ocupantes do carro estavam em óbito. A Perícia da Polícia Civil foi acionada.

