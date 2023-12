Ciro Gomes dá tapa na cara de homem após ser chamado de bandido

O ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, deu um tapa no rosto de um homem que o chamou de bandido na noite deste domingo, 3, durante um show de samba em Fortaleza, no Ceará, berço político do pedetista.

O vídeo, divulgado pelo jornal cearense O Povo, foi gravado pelo próprio agredido. O homem não identificado, que se filmou durante toda a toda a cena, se aproxima de Ciro e o provoca. “Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso?”

O ex-presidenciável, que estava em uma área reservada do show, separado do homem por uma grade, rebate: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou”.

O homem insiste e afirma que Ciro “é bandido”, ao que o político responde com um tapa na cara. No vídeo, não é possível ver o momento da agressão, por causa do movimento do celular.

“Tu deu na minha cara, seu racista?”, questiona o homem. Ciro, então, admite: “Para você aprender a me respeitar”.

Ciro se afasta da grade da área reservada, e o homem, se dirigindo à câmera com que se filmava, afirma: “Ciro Gomes deu na minha cara”. Ele diz ainda que vai chamar a Polícia Militar.

O Estadão tentou contato com a assessoria do pedetista e aguarda resposta.

Estadao Conteudo