Com festa da torcida, Fluminense embarca para Mundial de Clubes

A torcida do Fluminense fez uma linda festa nas ruas do Rio de Janeiro neste fim de tarde/começo de noite de terça-feira (12), para conduzir os campeões da Libertadores até o Aeroporto do Galeão, para o embarque ao Mundial de Clubes da Arábia Saudita. As ruas ficaram coloridas com sinalizadores e uma espécie de “corredor de fogo” para prestar o último apoio ao grupo antes da competição.

“Nos braços da torcida campeã da América rumo ao Mundial de Clubes”, postou o Fluminense, mostrando as ruas com muitos sinalizadores e o imenso apoio para o clube buscar a inédita conquista na Arábia Saudita. Os torcedores ainda levaram bandeiras e cantaram muito no aeroporto.

Definida como “AeroFlu”, a festa começou cedo, ainda com a chegada dos jogadores para o embarque no ônibus, na s Laranjeiras. O elenco estava trajado de roupa social cinza e alguns optaram por óculos escuros, o que acabou gerando muitas brincadeiras.

“Hoje temos uma roupinha especial, graças a Deus, e temos de seguir os bons exemplos”, brincou o lateral Samuel Xavier, recuperado de lesão, que usou um óculos escuros para “imitar” o experiente Felipe Melo durante o trajeto entre as Laranjeiras e o aeroporto. “Temos de copiar quem sabe se vestir.”

Na chegada ao aeroporto, a bateria animada agitou a cantoria, que aumentou o tom para animar o elenco. “Vamos Fluzão, vamos ganhar, eu sou do clube tantas vezes campeão. Vim pra torcer, vim pra gritar, e por você a vida inteira vou cantar.”

Muitos também provocaram o Manchester City, possível rival da decisão, dizendo que o clube inglês vai “morrer.” Ou seja, ser derrotado pelos cariocas. O encontro só aconteceria no dia 22 de dezembro, data da grande final. Antes, ambos terão de passar pelas semifinais. Os brasileiros atuam na segunda-feira, no King Abdullah, em Jedah, contra o vencedor de Al-Ittihad x Al Ahly, enquanto os ingleses entram em campo na terça, diante de quem passar em León x Urawa Reds.

Estadao Conteudo