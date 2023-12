Confira! 14 fatos inéditos que aconteceram no futebol em 2023

O ano de 2023 fez a alegria de muitas torcidas no futebol brasileiro, que comemoraram títulos inéditos. Desde conquistas estaduais a continentais, campeões pela primeira vez como o Amazonas, que faturou duas conquistas com apenas quatro anos de fundação e o Fluminense, que foi campeão da Libertadores da América, quinze anos depois do vice-campeonato em 2008.

No contexto internacional, também teve campeão inédito no torneio mais importante da Europa. O levantamento do site Apostagolos.com traz 14 fatos inéditos que aconteceram no futebol em 2023, confira:

Amazonas campeão do Campeonato Amazonense

O Amazonas Futebol Clube, fundado em 2019, venceu o campeonato estadual pela primeira vez em 2023.

Amazonas campeão da Série C

O clube que tem uma onça no escudo e é também chamado pelo nome do animal típico da Amazônia, confirmou a temporada histórica ao vencer o Campeonato Brasileiro da Série C em 2023.

Águia de Marabá campeão do Campeonato Paraense

O Águia de Marabá venceu o título estadual do Pará de forma inédita. A vitória no jogo decisivo foi contra o tradicional Remo, nos pênaltis.

Real Brasília campeão do Campeonato Brasiliense

O Real Brasília conquistou algo que nunca havia conseguido, o Campeonato Brasiliense, após vitória sobre o já conhecido Brasiliense.

Primeiro título nacional do Vitória

O título da série B pelo Vitória em 2023, que irá disputar a primeira divisão em 2024, foi o primeiro a nível nacional da história do clube. Todavia, o time baiano já havia conquistado 29 estaduais e quatro Copas do Nordeste.

Título do Fluminense na Libertadores

O Fluminense, com 121 anos de história, finalmente venceu a Libertadores da América. O título inédito veio em 2023 com uma vitória sobre o tradicionalíssimo Boca Juniors, da Argentina, em vitória por 2 a 1 na prorrogação, em partida realizada no Maracanã.

Título do Manchester City na Liga dos Campeões

Enquanto seu rival de Manchester, o United, ostentava três conquistas, o City ainda não havia conquistado nenhuma Liga dos Campeões até o ano de 2023. O triunfo que garantiu a ‘orelhuda’ foi contra a Inter de Milão, por 1 a 0, com gol do espanhol Rodri.

Título mundial do Manchester City

Depois que a final do Mundial de Clubes foi anunciada na atual temporada, era de conhecimento geral que o campeão seria inédito. Contudo, os Citizens ficaram com o troféu, após a goleada de 4 a 0 sobre o Flu, no interessante duelo tático entre Pep Guardiola e Fernando Diniz.

Rebaixamento do Santos

Pela primeira vez na história, o Santos foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O jogo derradeiro foi a derrota para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro, por 2 a 1.

Primeira final internacional de um time nordestino

O Fortaleza também esteve envolvido em outro fato inédito no futebol brasileiro em 2023: a primeira final sul-americana de um time nordestino em toda história. O desfecho não foi dos melhores, já que o Leão perdeu o título nos pênaltis para a LDU, do Equador.

Primeira derrota da seleção brasileira em casa em jogo válido pelas Eliminatórias

Todavia, a derrota por 1 a 0 para a Argentina no Maracanã, foi a primeira da história da Seleção Brasileira jogando em casa, pelas Eliminatórias. A seleção de Fernando Diniz perdeu para os atuais campeões do mundo.

Título do São Paulo da Copa do Brasil

O São Paulo tem uma extensa galeria de títulos, mas nunca havia conquistado a Copa do Brasil, até 2023. Após dois jogos contra o Flamengo, no Maracanã e no Morumbi, o tricolor levou a melhor com uma vitória no placar agregado por 2 a 1.

Corinthians eliminado na fase de grupos da Libertadores

O Corinthians, que foi comandado por Fernando Lázaro e depois por Vanderlei Luxemburgo na Libertadores 2023, foi eliminado na fase de grupos pela primeira vez na competição. No entanto, o alvinegro paulista já havia caído duas vezes na pré-Libertadores anteriormente. O terceiro lugar no grupo da competição desde ano garantiu ao menos a classificação para a Copa Sul-americana.

Quatro técnicos diferentes em quatro rodadas do mesmo time no Brasileirão (Corinthians)

Outro recorde do Corinthians, e outra marca negativa. Desta vez, o Timão conseguiu ter quatro técnicos diferentes nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Nunca um time havia conseguido tal proeza. Aliás, os nomes foram: Fernando Lázaro, Danilo, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

Conteúdo Apostagolos